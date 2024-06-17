Селин Дион возвращается на сцену вопреки болезни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jacques Boissinot; 5-tv.ru

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Поначалу, узнав о тяжелом заболевании, певица отменила все концерты, но потом все же решила, что не может бросить своих фанатов.

Селион Дион собирается вернуться на сцену, несмотря на тяжелую болезнь, от которой ей не то что петь — двигаться невыносимо больно. Страшный диагноз — синдром мышечной скованности — ей поставили два года назад. С тех пор она ни разу не выступала, отменила все концерты. Лекарства от этой болезни нет.

Но певица не сдалась. Когда поклонники Селин Дион вновь услышат ее голос — расскажет корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Ее голос пробирает до мурашек, а от исполнения замирает сердце. Селин Дион, покорившая своей проницательной силой голоса миллионы фанатов по всему миру, может навсегда лишиться возможности двигаться и петь. Она страдает от редкой болезни: синдрома скованного человека.

«У меня судороги, у меня сводит брови, у меня сводит уши, с каждым днем все чаще. Становится хуже, тело становится жестким, спазмы усиливаются», — рассказывает певица.

Это неизлечимое неврологическое заболевание встречается у одного человека на миллион. Мышцы словно сковывает цепями, тело невозможно контролировать. Селин Дион рассказала о своем диагнозе два года назад. Врачи говорили, что королева поп-музыки через пять лет может остаться парализованной.

«Это очень болезненно. Когда ваши мышцы не скоординированы должным образом, вы не сможете ходить. Если у вас будут спазмы в груди или спине, у вас могут возникнуть проблемы с дыханием и глотанием», — комментирует Аманда Пике, лечащий врач певицы.

Селин отменила десятки концертов и все туры. Это было сложнее всего — певица с пяти лет на сцене. Только в последних интервью она призналась, из-за болезни ломались ребра, а пение вызывало чувство удушения. Оказалось, первые симптомы появились еще 17 лет назад. Но Селин продолжала все эти годы завораживать зрителя.

Но в свои 56 лет Селин Дион даже не думает сдаваться. Вдохновляют не только сыновья, которым по 13 лет, но и поклонники.

«Я хотела быть своим собственным героем, проявить себя с лучшей стороны. Я все еще хочу этого», — заявляет певица.

Об одной из немногих обладательниц вокального диапазона в пять октав, о ее борьбе с неизлечимой болезнью сняли документальный фильм.

«Никто не ожидал увидеть, насколько она была больна», — говорит режиссер картины Ирэн Тэйлор.

Перед объективами камер Селин не сдерживает слез. Вместе с командой врачей и физиотерапевтов она работает каждый день, проходит специальные тренировки. Излечить заболевание нельзя, но можно научиться жить с ним, контролируя состояние таблетками. Все для того, чтобы вернуться на сцену.

«Люди. Я скучаю по ним. Если я не смогу бежать, я пойду пешком. Если я не смогу ходить, я буду ползти. Я не остановлюсь», — заявляет певица.

И ее сила воли, похоже, оказалась сильнее недуга. Как пишут таблоиды, триумфальное возвращение на сцену Селин Дион совершит на открытии Олимпийских игр, которые пройдут в конце июля в Париже. По слухам, президент Франции лично выбрал звезду для выступления. Сама Селин говорит, что вернется, как только врачи разрешат ей. И тогда она вновь споет песни, которые знает и любит весь мир.