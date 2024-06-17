Уже совсем большой! Оксана Акиньшина поделилась радостным событием в семье

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса — многодетная мама, которая, по слухам, не живет ни с одним из своих отпрысков. Что происходит в их жизни сейчас?

Актриса Оксана Акиньшина поделилась с поклонниками фотографиями 11-летнего сына Константина, мальчик окончил начальную школу, мама побывала на его выпускном. В личном блоге она поздравила наследника с важным событием. На снимках он запечатлен в мантии и квадратной академической шапочке, с сертификатом в руках. Костя учится в Москве в частной Международной школе по британской программе.

Место, где получает образование сын Акиньшиной, указывает на недостоверность слухов об их вынужденной разлуке. В прессе не раз утверждалось, что экс-супруг актрисы Арчил Геловани забрал у нее детей — Константина и его сестру Эми — и увез в Грузию. Якобы это было условием его согласия на развод. Выходит, звездная мама и ее дети живут не в разных странах. Но судя по соцсетям Геловани, он проводит с ними много времени и возит на родину.

Оксана Акиньшина объявила о расставании с продюсером в 2018 году. Еще год пара пыталась наладить отношения, но семья все же разрушилась, теперь бывшие судятся по поводу совместно нажитого. От предыдущего брака с гендиректором пиар-компании Дмитрием Литвиновым у артистки также есть сын Филипп, ему сейчас 15 лет. Мальчик практически с первых дней живет с бабушкой, у него проблемы со здоровьем (по некоторым данным, не болезнь, а аутизм), которые семья держит в тайне. Звезда подала на развод почти сразу после родов.

«Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить», — говорила Акиньшина.

С 2020 года актрисе приписывают роман с коллегой Данилой Козловским. По слухам, они начали встречаться во время совместной работы над фильмом «Чернобыль». Предполагаемые влюбленные показываются вместе на светских мероприятиях, но с журналистами личную жизнь не обсуждают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители Оксаны Акиньшиной дважды подали на нее в суд из-за алиментов на больного ребенка.