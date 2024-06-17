Остеопат рассказал, отчего немеют руки и почему массажем эту проблему не решить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Организм — это система. Поэтому начинать лечение недуга нужно не с устранения симптомов, а с поиска причины их появления.

Такая проблема, как онемение рук, редко заставляет человека сразу обратиться к доктору. Если синдром выражен неярко, его пытаются ликвидировать простым растиранием и разминанием — «разгоняют кровь». Однако причина неприятных ощущений может скрываться гораздо глубже и требовать проверки всего организма. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-остеопат, специалист висцеральных практик высшей категории Денис Самойлов.

Как отметил доктор, основная причина онемения рук связана с нарушением иннервации — снабжения тканей нервами для обеспечения их связи с центральной нервной системой (ЦНС). Этот процесс в свою очередь вызывается напряжением в боковых мышцах шеи или конкретными недугами и травмами вроде протрузии, смещения позвонков и так далее. Поэтому одним массажем не обойтись, к тому же и он может оказаться под запретом.

«Недостаточно просто проработать шею, это будет либо временный результат, либо только облегчение. Чтобы полностью устранить эту проблему, нужно устранить причину, не только следствие. А напряжение в шее — это, как правило, следствие, проблемы с внутренними органами, потому что внутренние органы главнее структуры», — сказал Самойлов.

Внутренние органы эмбрионально развиваются первыми и после этого обрастают структурами мышц и скелета… И если что-то происходит с внутренним органом (спазм, дисфункция, опущение и так далее), то через фасции (оболочки органов, сосудов и мышц) напряжение передается на структуру. Например, спазм возникает в желудке, а это бывает при длительных стрессах — эмоционально напряжение обретает физическую форму за счет влияния на состояние органов.

Желудок крепится к пищеводу, пищевод крепится к шейным позвонкам, соответственно из-за спазма пищевод как бы тянет всю связку вперед, заставляя голову наклоняться. Чтобы выпрямить шею, выровнять голову и все зафиксировать, нужно приложить усилие, а оно вызывает напряжение. Соответственно, длительные спазмы ограничивают движение позвонков и ухудшают питание тканей. В долгосрочной перспективе это может привести к протрузиям. Чтобы устранить напряжение, нужно сначала снять спазм желудка, после чего уже работать с мышцами шеи.

«Напряжение боковых мышц шеи, которые, в первую очередь, нарушают иннервацию рук, это проекция почек. Если у человека ослаблены почки либо есть венозный застой, то рефлекторно идет воздействие на проекционную зону, соответственно, там будет нарушение и напряжение. И чтобы эффективно решить проблему с онемением рук, нужно работать комплексно», — подчеркивает врач.

Лечение недугов внутренних органов, приводящих к спазмам, станет первым шагом. Только после этого можно браться за симптомы. Тогда, по словам доктора, можно рассчитывать на долгосрочный результат или полное устранение проблемы. И наконец забыть о неприятном последствии в виде онемевших рук. Терапия обязательно должна быть согласована с личным медицинским специалистом.

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