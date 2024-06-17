Монетизация успеваемости: Оксана Самойлова платит детям за хорошие оценки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Жена рэпера Джигана призналась, что мотивировать ее дочерей-школьниц на учебу непросто.

Блогер Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, рассказала, как мотивирует детей хорошо учиться. В шоу Павла Воли она призналась, что учеба дается старшим девочкам непросто — желания познавать мир и достигать успехов в школе маловато. Единственный способ, который звезда сочна эффективным, это монетизация успеваемости. Простыми словами — деньги за оценки.

Самойлова ввела систему оплаты ученического труда. Так, за каждую пятерку ее дети получают 500 рублей, за четверки по 250. Есть в протоколе и штрафы: если школьник приносит домой тройку, строгая мама забирает у него 500 рублей. А в случае двойки несчастное чадо лишается всех заработков сразу — баланс обнуляется. Блогер постигает основы детской психологии и понимает, что метод спорный, но пока ничего лучше не придумала.

«Естественно, бывают разные точки зрения. Я подумала, что попробую. Потому что у нас дети не обожают учиться», — сказала Самойлова.

Блогер и рэпер воспитывают четверых — сына Давида и дочерей Ариелу, Лею и Майю.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Джигана и Самойловой неожиданно «стала мамой».