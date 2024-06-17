Обет безбрачия, связь с экстрасенсами и НЛО: как живет актриса Вера Сотникова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка больше года не показывалась на публике — что с ней случилось?

Актриса театра и кино, телеведущая и продюсер Вера Сотникова впервые за полтора года посетила крупное светское мероприятие — 22-ю церемонию вручения премий Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Поклонники гадают, почему звезда, активно работавшая на сцене и экране на протяжении десятилетий, стала вести скрытный образ жизни и избегать публики. Рано испугались. С 2015 года она ведет шоу «Битва экстрасенсов», а вскоре начнет съемки в передаче «Экстрасенсы. Реванш».

Связь с мистической стороной жизни актриса никогда не отрицала и даже пыталась доказать. Она заявляла, в отличие от некоторых бывших ведущих «Битвы», что верит в способности участников, а также что программы не являются постановочными. А еще она искренне верит в существование внеземных цивилизаций. Утверждает, что видела НЛО на Сейшелах и что инопланетяне долго жили на Земле, но массово покинули ее из-за пандемии коронавируса в 2020-м.

На счету Веры Сотниковой множество звездных романов и один брак, в котором родился ее сын Ян. Артистка встречалась с певцом Владимиром Кузьминым, актером Андреем Соколовым, продюсером Ренатом Давлетьяровым, немецким миллионером Эрнстом Пиндуром. После расставания с молодым актером Дмитрием Малашенко она перестала откровенничать с прессой о личной жизни. Журналисты приписывали Сотниковой роман с Эдгаром Запашным и финалистом «Битвы экстрасенсов» Григорием Кузнецовым.

В шоу Леры Кудрявцевой актриса заявила, что устала от сплетен о ее мужчинах и вообще взяла обет безбрачия. Решение Вера Михайловна может изменить только если встретит «какого-нибудь супермиллиардера, который оплатить все ее проекты».

Ранее 5-tv.ru писал о женщинах легенды советского кино Олега Ефремова. Мэтра, к слову, тоже подозревали в связи с Верой Сотниковой, которая была его студенткой.