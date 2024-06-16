Экс-премьер Украины Азаров: Байдену не нужен мир на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Политик уверен, что только смена власти в США может способствовать завершению конфликта.

Администрация Джо Байдена не заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине. Об этом 5-tv.ru рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Пока администрация Байдена у власти, она не заинтересована ни в каких мирных переговорах и ни в каком положительном исходе. И то, что Камала раньше или позже уехала — какое это имеет значение? Первое — абсолютно ясно, что Байден не заинтересован ни в каком мире», — отмеечает политик.

Азаров предлагает судить по делам — только в ближайший год США намерены выделить на войну на Украине около 260 миллиардов долларов.

«Это же огромнейшая сумма!», — подчеркивает бывший премьер Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии.