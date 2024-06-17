Клубничная Луна подарит энергию: чего еще ждать от природного явления

Фото: www.globallookpress.com / Everson Bressan

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Самое красивое полнолуние лета можно будет наблюдать 22 июня.

Особенно красивое полнолуние, так называемая Клубничная Луна, можно будет наблюдать 22 июня. Об этом сообщает aif.ru.

Астролог Алина Кузьмийчук объяснила 5-tv.ru, что такое название явление получило, потому что в прежние времена люди начинали собирать клубничный урожай как раз после этого полнолуния.

Есть еще одна версия. Она гласит, что причиной для такого названия послужил оттенок. Обычно полнолуние бело-желтого цвета, но июньское — розовое.

В разных культурах это явление называли по-разному: «розовая луна», «цветочная луна», «горячая луна», «луна-мотыга». В Шри-Ланке на этот день приходится национальный праздник Посон Поя.

Говорят, Клубничная Луна оказывает на людей особое явление. Она дарит энергию, усиливает тягу к действию. Но есть и минусы. В этот период у некоторых людей проявляется особая раздражительность или, напротив, может нахлынуть невероятная тоска.

Клубничную Луну можно будет увидеть 22 июня в 4:08 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кратер на Луне назвали именем российского ученого Эрика Галимова.