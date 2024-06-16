Болельщики сборной Англии напали на сербов перед матчем Евро-2024

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На Чемпионате Европы по футболу произошла первая массовая драка фанатов.

Фанаты сборной Англии напали на сербских болельщиков в немецком Гельзенкирхене перед матчем чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что английские фанаты напали на бар, где находились сербы, бросая в них стулья, бутылки и все, что попадало под руку. С прибытием на место драки около 200 немецких силовиков хулиганы разбежались.

По данным местных СМИ, в результате стычки английский болельщик и полицейский получили тяжелые травмы головы. Нескольких участников побоища арестовали.

Матч сборных Англии и Сербии, который пройдет 16 июня в 22:00 мск в Гельзенкирхене, местная полиция заранее отнесла к встречам повышенного риска из-за возможных столкновений болельщиков.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная России в 2022 году не была допущена в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024. Причиной стало решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее 5-tv.ru составил подборку лучших фильмов о футболе.