КА-52М громит замаскированную технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажа вертолета Ка-52М группировки войск «Север». Боевая машина нанесла сокрушительный удар по технике и подразделениям противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе атаки были применены неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

«Сегодня выполнял боевой полет на уничтожение живой силы противника. По докладу передового авиационного наводчика цель была поражена. Мы заранее готовимся к полету, изучаем район местности. Все системы отработали штатно. В полете сложности не возникли…» — доложил командир экипажа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.