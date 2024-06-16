Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Соответствующий указ главы государства появился на портале с официального опубликования правовых актов.

Борис Титов назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина появился на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — говорится в документе.

В 2012 году Титов занял пост уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В 2017-м был повторно назначен указом главы государства. Согласно действующему законодательству, полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена закончились в 2022 году, однако до назначения нового бизнес-омбудсмена он продолжает координировать работу аппарата уполномоченного.

Также Титов известен как сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития. Кроме того, с января прошлого года Титов возглавляет деловой совет «Россия — Куба» Торгово-промышленной палаты РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ.