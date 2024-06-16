В Одинцово неизвестный устроил поножовщину на глазах очевидцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lilly; 5-tv.ru

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Мужчина напал на оппонента прямо на проезжей части.

В Одинцово произошла поножовщина прямо на проезжей части. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, догнал своего оппонента и нанес ему удар в шею. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

После этого нападающий скрылся с места происшествия. Пострадавший получил серьезные ранения и потерял много крови. Ему оказывается медицинская помощь.

По информации 5-tv.ru, в городе введен план «Перехват». Известно, что мужчина с ножом скрылся на автомобиле ВАЗ-2115. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые проводят расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Забайкальского края напала на свою коллегу и несколько раз проткнула ее шампуром. Причиной конфликта стала музыкальная колонка, которую женщины не смогли поделить. После нападения женщина не успокоилась и продолжала оскорблять раненую коллегу, угрожая окончательной расправой.