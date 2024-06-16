Военно-спортивный фестиваль Росгвардии открылся в «Лужниках»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мероприятие посвятили 100-летию образования отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского.

Военно-спортивный фестиваль Росгвардии проходит в Москве в «Лужниках». Его торжественно открыл заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев.

«Ратная история дивизии неразрывно связана с Москвой. Уже 100 лет воины-дзержинцы стоят на страже нашей столицы, охраняют правопорядок и в ходе крупнейших массовых мероприятий обеспечивают безопасность москвичей и гостей столицы», — отметил Воробьев в своей речи.

На мероприятии прошел парад и показательные выступления разных подразделений организации. Помимо этого, все желающие смогли принять участие в различных мастер-классах. Люди пробовали себя в рукопашном бое, метанию ножей и многом другом. Меролприятие собрало небывалое количество посетителей — около 20 тысяч гостей.

Командир 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского ФСВНГ РФ Александр Белоглазов назвал Росгвардию «иммунитетом страны». Он объяснил, что ее представители защищают государство изнутри. Не менее важной целью Росгвардии Белоглазов обозначил патриотическое воспитание.

«Патриотическое воспитание — это фундамент. Фундамент для нашего подрастающего поколения. Они должны любить свою родину и в готовности в трудную минуту встать на ее защиту», — сказал Александр Белоглазов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь 100-летия легендарной дивизии в Москве открыли памятник Феликсу Дзержинскому.