Росгвардия показала кадры силовой операции по освобождению заложников в СИЗО

Фото, видео: © РИА Новости / Федор Ларин; Росгвардия; 5-tv.ru

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Утром 16 июня несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников изолятора.

Росгвардия опубликовала кадры спецоперации по освобождению заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

На записи показано, как бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального главка ФСИН обезвредили злоумышленников, захвативших заложников в следственном изоляторе.

Все заложники были освобождены, никто из них не пострадал, подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Злоумышленники назвали себя сторонниками ИГ*.

Известно, что трое из них, находясь на свободе, планировали подрыв в Карачаево-Черкесии. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО. В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников преступники были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одним из заложников в СИЗО Ростова-на-Дону был начальник оперативного управления УФСИН.

* — террористическая организация, запрещенная в России