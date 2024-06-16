Сервис «Кухня на районе» приостановил работу приложения после случаев отравления

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Более десяти москвичей обратились в больницы с признаками пищевого отравления после употребления еды из доставки.

Сервис доставки еды «Кухня на районе» приостановил работу приложения после нескольких случаев отравления жителей Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата Лобио, в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков. Временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», — говорится в заявлении.

В компании заверили, что уже убрали блюдо из продажи, а также начали проверку всей цепочки поставок и производства.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после череды случаев отравления едой из доставки в Москве. В Telegram-канале ведомства появилось сообщение о том, что с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более десяти человек. Установлено, что все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки.

В связи с этим сотрудники СК начали проводить обыски и изучать служебные документы компаний, занимающихся производством и поставкой готовой продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде 33 человека отравились продукцией незаконно организованной фирмы по доставке правильного питания.