Фото: 5-tv.ru

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В этом году у «Алых парусов» один из самых молодежных составов.

Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, AMIRCHIK, IOWA, ST, Алсу исполнят свои самые популярные хиты в концертной программе «Алых парусов-2024». Организаторы праздника раскрыли имена звезд!

В этом году у «Алых парусов» один из самых молодежных составов. Многих артистов отбирали по рейтингам среди выпускников. Главное, чтобы хиты исполнителя гармонично смотрелись на сцене и подходили под концепцию праздника.

«Праздник «Алые паруса» ждут не только выпускники Северной столицы, но и жители всей нашей страны, а смотрят его во всем мире. Каждый год, когда затихает последний залп салюта, когда показали лучшую программу, мы начинаем думать, как сделать еще эффектнее и удивить следующих выпускников. В основу концепции «Алых парусов — 2024» легла тема семьи. Что она для каждого из нас? Это не только мама, папа, родственники. Но и то место, где мы проводим много времени, где чувствуем родство и теплоту, есть общие цели и ценности. Не случайно часто можно услышать выражение: «Моя вторая семья», — сказала генеральный директор агентства ERA, генеральный продюсер концертной части «Алых парусов-2024» Наталья Зворыгина.

Родители, школа, институт, работа, Родина — все это олицетворяет семью в различных сферах жизни. Каждый блок концертной программы на Дворцовой площади через песни, танцевальное сопровождение, анаморфную графику и световые эффекты раскроет важность этих слов.

«При выборе артистов мы всегда опираемся на мнение молодежи, выясняем, какой исполнитель подойдет под тот или иной номер сценария. Например, у Алсу есть песня „Колыбельная“. Это самая главная мелодия для малыша, которая дарит тепло, чувство семьи и любви», — сказала продюсер по работе с артистами концертной программы «Алых парусов-2024» Светлана Учителева.

За энергию и бодрость на сцене будут отвечать IOWA, Люся Чеботина и рэпер ST. Нежности и романтики добавит певец AMIRCHIK, а Ваня Дмитриенко будет поднимать настроение своими хитами.

По сложившейся традиции в концерте примет участие артист, который годом ранее получил максимальное количество зрительских симпатий. Тося Чайкина вместе с выпускниками отправится в виртуальной тур по необъятным просторам нашей Родины под музыкальное сопровождение треков.

Одним из самых красивых блоков станет «Театр». Зрители услышат неожиданные интерпретации песен группы «Король и шут» в исполнении оркестра Cagmo.

Выход каждого певца будет сопровождаться танцевальными номерами в исполнении балета «Тодес» и цирковых артистов. В этом году впервые на сцену выйдут не только взрослые, но и юные акробаты.

Концерт на Дворцовой начнется в 22:00 по московскому времени и продлится два часа 40 минут. После чего в самое темное время суток в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу. Под тысячи залпов салюта бриг «Россия» с алыми парусами пройдет через створы Троицкого и Дворцового мостов, совершит свой изящный разворот, а тысячи вчерашних школьников загадают желания.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала