Фото: Reuters / MICHAEL BUHOLZER

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Какие требования выдвинул глава киевского режима?

Президент* Украины Владимир Зеленский заявил о готовности немедленно начать переговоры с Россией, если она будет «уважать территориальную целостность» Украины.

«Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если она выйдет с наших территорий», — сказал Зеленский в ходе саммита в Швейцарии.

Он добавил, что Москва подтвердит свою готовность к мирным переговорам участием во втором «мирном саммите». При этом неважно, сделает она это по доброй воле или ее «заставит мировое сообщество», заявил Зеленский.

Ранее в этот день глава киевского режима заявил, что подготовка к следующему саммиту по Украине займет «месяцы, а не годы». Он отметил, что времени на долгосрочную работу нет, а действовать на пути к миру нужно быстро.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД 14 июня заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более десяти стран отказались подписывать итоговую декларацию саммита по Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти