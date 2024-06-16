Певец Шура признался, что жил с девушкой легкого поведения

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Чем закончились эти отношения для знаменитого артиста 90-х?

Певец Шура рассказал, что когда-то жил в одной квартире с девушкой легкого поведения. Об этом стало известно из анонса развлекательного телешоу в социальных сетях.

Артист признался, что через какой-то промежуток времени она по непонятной причине перестала выходить на связь. Однако она оставила в квартире собаку — небольшого пекинеса.

«Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего», — вспомнил певец.

Насчет фантазий о связи с девушкой легкого поведения однажды высказался и эпатажный артист Никита Джигурда. Он заявил, что за времяпрепровождение платить надо не таким дама, а ему, причем оценил он гипотетическую связь аж на один миллион долларов. По словам Джигурды, так он сможет хотя бы попытаться оправдаться перед супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джигурда признался в интиме с педагогом в юности.