Певец Шура признался, что жил с девушкой легкого поведения
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чем закончились эти отношения для знаменитого артиста 90-х?
Певец Шура рассказал, что когда-то жил в одной квартире с девушкой легкого поведения. Об этом стало известно из анонса развлекательного телешоу в социальных сетях.
Артист признался, что через какой-то промежуток времени она по непонятной причине перестала выходить на связь. Однако она оставила в квартире собаку — небольшого пекинеса.
«Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего», — вспомнил певец.
Насчет фантазий о связи с девушкой легкого поведения однажды высказался и эпатажный артист Никита Джигурда. Он заявил, что за времяпрепровождение платить надо не таким дама, а ему, причем оценил он гипотетическую связь аж на один миллион долларов. По словам Джигурды, так он сможет хотя бы попытаться оправдаться перед супругой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джигурда признался в интиме с педагогом в юности.