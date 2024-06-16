Преследует сталкер? Виктория Боня заявила о необходимости личной охраны

Боня заявила, что ей и ее 12-летней дочери нужен охранник

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Блогер объяснила, что это не прихоть, а вынужденная мера ради безопасности. В чем же дело?

Блогер Виктория Боня завила, что ей и ее дочери необходим личный телохранитель из-за схожести с актрисой Анджелиной Джоли. Об этом она сказала в своем блоге в Сети.

Звезда поделилась, что ее очень часто принимают за американскую актрису и навязчиво просят сфотографироваться или оставить где-то подпись. Особенно излишнее внимание проявляет мужская половина общества.

Бона опубликовала видео, где в аэропорту Франции к ней и дочери Анджелине подошел человек с фотографией Джоли и попросил автограф. Она объяснила, что он принял ее за другого человека. И указала на мужчину в черном костюме, который явно охраняет семейство.

«Вот почему нам нужен телохранитель», — отметила она.

Модель уверенна, что она похожа на Джоли, как будто бы они сестры.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведьма Виктория Райдос разрушила надежды Виктории Бони на беременность.

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