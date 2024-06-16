Фото, видео: Reuters / Michael Buholzer; Telegram / Алексей Ярошенко / politolog_love; 5-tv.ru

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Глава киевского режима еще до окончания конференции в Швейцарии объявил о подготовке к следующему мероприятию, которая займет «месяцы, а не годы».

Смысла в очередном «саммите мира», к которому призвал президент* Украины Владимир Зеленский, нет. Во-первых, потому, что и первый саммит явно провалился, а во-вторых, Россия устами своего президента уже озвучила свою позицию. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Ранее в этот день глава киевского режима заявил, что подготовка к следующему саммиту по Украине займет «месяцы, а не годы». Он отметил, что времени на долгосрочную работу нет, а действовать на пути к миру нужно быстро.

«Саммит мира в Швейцарии провалился. Это признают и западные лидеры, в том числе те, кто находится в авангарде западного истеблишмента. Например, Шольц (канцлер ФРГ Олаф — Прим. ред.) прямо сказал, что без России нет смысла такие мероприятия устраивать», — отметил эксперт.

Он напомнил, что как раз Россию на прошедшую конференцию не пригласили. Впрочем, добавил Ярошенко, российские представители все равно не поехали бы в Швейцарию, так как любые условия, предложенные Западом, будут дискриминационными по отношению к РФ.

«С этой точки зрения мы им свои условия предложили, президент их озвучил на коллегии МИД. Все эти условия выверенные, адекватные реальности. Там ничего такого, что Запад, как конгломерат стран, который покрывает киевский режим, не мог бы выполнить. Там все вполне реально. Что касается второго саммита, то в условиях, когда провалился первый, какая целесообразность проводить второй, непонятно», — заключил политолог.

На встрече с руководством МИД 14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более десяти стран отказались подписывать итоговую декларацию саммита по Украине.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти