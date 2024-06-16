Завидный жених: двухлетний сын Арзамасовой ездит на личном «Мерседесе»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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У актрисы и Ильи Авербуха скоро появится второй ребенок.

Сын Елизаветы Арзамасовой ездит на личном «Мерседесе». Об этом звезда рассказала в своем блоге в Сети.

Льву два года, но он уже гоняет на электромобиле бизнес-класса. Игрушечный транспорт мальчику подарила его бабушка, мать артистки.

«Бабушкин подарок. Желаю всем по такой бабушке», — сказала Елизавета.

Звезда отметила, что у них замечательные взаимоотношения и она прекрасно ладит с мамой. Бабушка часто остается со Львом и иногда живет в квартире Арзамасовой и ее супруга фигуриста Ильи Авербуха.

Елизавета сообщала, что у мужа с тещей отношения сложились легко. Они не ссорятся и легко уживаются на одной жилой площади. Им всегда есть что обсудить, ведь разница в возрасте невелика — четыре года.

Звездная пара ждет второго ребенка. Елизавете рожать в ближайшее время, она с нетерпением ждет появления на свет второго малыша.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арзамасова раскрыла детали своей второй беременности.