Более десяти стран отказались подписывать итоговую декларацию саммита по Украине

Страны БРИКС отказались подписывать декларацию по итогам конференции по Украине

Фото: Reuters / MICHAEL BUHOLZER

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Документ ожидаемо поддержали США и их европейские союзники.

Итоговый документ проходящей в Швейцарии конференции по Украине подписали 80 стран из 92. Список опубликовала газета 20min.

Отмечается, что декларацию поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза.

Ряд стран, среди которых участники БРИКС, отказался подписывать документ. В их числе Бразилия, ОАЭ, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бахрейн, Индонезия, Армения и еще несколько государств.

Украинский саммит проходит в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции отсутствует американский лидер Джо Байден, от участия также отказались лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис досрочно покинули конференцию по Украине в Швейцарии.