В Перми женщина выгуливала ребенка на веревке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Инцидентом уже заинтересовался следственный комитет.

Следственный комитет (СК) России занялся инцидентом в Перми, где мать выгуливала ребенка «на поводке». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Женщина привязала к руке сына веревку и водила его так по улице. Помимо этого очевидцы заявили и о других фактах жестокого обращения с ребенком. Известно, что ранее на мать уже поступали жалобы. Неравнодушные люди уверяли, что женщина поднимает руку на сына.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). Специалисты проведут детальную проверку всех вышеупомянутых фактов, изучат ситуацию в семье, и уже на основании полученных данных решат дальнейшую судьбу ребенка.

Ситуацию на контроль взял лично руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Ростовской области прокомментировал ситуацию с захватом заложников в СИЗО.