Явный признак: как легко определить психопата

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Характерная особенность в равной степени проявляется у мужчин и женщин.

Ученые выяснили, что неподвижное положение головы во время разговора может быть признаком психопатии у человека. Об этом сообщает iBVG.ru.

«Взрослые мужчины с высокими показателями психопатических качеств демонстрировали более неподвижное положение головы во время клинических интервью, чем мужчины с низкими показателями психопатических качеств», — приводит издание выдержку из исследования.

Отмечается, что анализ проводился на основе 213 допросов преступниц. Он показал, что женщины с выраженными психопатическими чертами во время разговора держат голову неподвижно, возможно, чтобы скрыть свои истинные эмоции. Данный признак психопатии актуален и для мужчин, подчеркивается в исследовании.

Ученые полагают, что внешние признаки и невербальное поведение человека позволяют безошибочно обнаружить у него формы психопатии.

Так, еще в XIX веке естествоиспытатели пришли к заключению, что определить человека с психопатическими наклонностями можно по форме черепа. Они выяснили, что врожденная деформация головы, большие надбровные дуги и крупная выдающаяся вперед нижняя челюсть нередко указывали на людей, склонных к жестокости.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие привычки выдают в мужчине психопата.