Сшито с любовью: певица Адель выступила в Лас-Вегасе в платье от Юдашкина

Певица Адель выступила в Лас-Вегасе в платье от Юдашкина

Фото: www.globallookpress.com / Cbs

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Сколько команда российских модельеров работала над образом знаменитой исполнительницы?

Певица Адель в Лас-Вегасе выступила на концерте в платье от Дома моды Валентина Юдашкина. Об этом для 5-tv.ru рассказали в пресс-службе предприятия.

Галина Юдашкина, вдова покойного кутюрье, всегда очень любила творчество Адель. Когда от ее команды в Дом моды поступило предложение стилизовать образ знаменитости на концерт в Лас-Вегасе, сотрудники очень обрадовались.

«Платье создавалось специально для нее около двух месяцев. Стилист Адель вышла с командой на связь и предоставила параметры певицы, и одним из главных условий было создание наряда в черном цвете», — рассказали в пресс-службе.

Платье создали по мотивам платья из последней коллекции от кутюр этого года, показанной в Дубае на Неделе моды.

«Для Адель мы внесли некоторые изменения в модель и создали новое платья для певицы», — уточнили в пресс-службе.

Для команды создать наряд для выступления певицы — стало большой гордостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дом моды Валентина Юдашкина представил коллекцию свадебных платьев.