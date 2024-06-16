Роман с молодым? Бабкину прилюдно поцеловал в шею 33-летний помощник

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Мужчина не так давно работает на артистку, но уже успел стать незаменимым.

Молодой помощник народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной — Сергей Рябов — прилюдно поцеловал ее в шею. Об этом рассказало издательство 7Дней.ru

На фестивале-марафоне «Песни России» Сергей поднялся на сцену и при всех с нежностью прильнул к артистке. Разница в возрасте между ними составляет 41 год.

«Вот такой, молодой, да прыткий… Сереж, спасибо за терпение, все прошло хорошо», — ответила ему на этот жест Бабкина.

Певица также сообщила, что дальнейший путь они держат на Ярославскую область. Никто из них не заявлял о начале любовных отношений, хоть слухи об этом ходят не первый месяц. Напротив, Рябов возмущался в ответ на слухи об их романе и покупке ему Надеждой квартиры.

Больше года поклонники певицы считают, что она разошлась со своим избранником Евгением Гором, так как они перестали появляться вместе. Бабкина слухи не подтвердила, в феврале этого года она уверила поклонников, что в их семье все в порядке.

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