Глава Ростовской области прокомментировал ситуацию с захватом заложников в СИЗО

Губернатор Голубев высказался о ситуации с захватом заложников в СИЗО

Фото: © РИА Новости / Федор Ларин

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Чиновник призвал граждан не поддаваться на провокации в соцсетях в связи с «раскачкой» межнациональной темы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о получении оперативных докладов о ситуации в СИЗО-1, где обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников.

«Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — написал он в своем Telegram-канале.

Голубев отметил, что был на постоянной связи с силовиками. Также он обратил внимание на то, что во время захвата заложников провокаторы пытались «раскачать» межнациональную тему в его Telegram-канале. В связи с этим он временно закрыл возможность комментирования постов и призвал подписчиков не подаваться на провокации.

Что произошло в СИЗО в Ростове-на-Дону

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Сами злоумышленники назвали себя сторонниками ИГ*.

Также известно, что трое из них, еще будучи на свободе, планировали подрыв в Карачаево-Черкесии. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО. В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников преступники были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ликвидации взявших в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростовской области.

* — террористическая организация, запрещенная в России