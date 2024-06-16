Сборная РФ с большим отрывом лидирует в медальном зачете Игр БРИКС

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Только каратисты завоевали четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. А какие итоги по спортивной гимнастике?

Самый напряженный бой вечера. На татами за первенство борются две россиянки. Три минуты поединка, и Александра Мешкова вырывает золото у Анны Кудрявцевой. Но поздравляют спортсменку зрители не с победой, а с днем рождения.

Исполнилось Александре 22 года. В Казань из Саратова поздравить ее и поддержать в финале прилетели мама с братом.

«Я очень рада, что они увидели это вживую. Я узнала это тогда, когда вышла в финал», — рассказала чемпионка Игр БРИКС Александра Мешкова.

На Играх БРИКС наши каратисты завоевали четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.

Спортсмены скучали по такой атмосфере на трибунах, когда болельщики сколько угодно могут скандировать «Россия» и размахивать нашим триколором.

Не менее жаркая атмосфера и на трибунах с сербскими болельщиками.

На татами Милош Дейанович. Болельщики срывают голос, поддерживая своего атлета. Но пробиться в финал сербу в итоге не удалось.

«Это спорт, такое бывает, каждое поражение — это обучение», — рассказал участник Игр БРИКС из Республики Сербской Милош Дейанович.

Несколько дней назад в интервью нашему телеканалу Милош сказал, что мечтает попробовать русские блины. Чтобы приободрить спортсмена после проигранного боя, мы решили осуществить его мечту.

Такого сюрприза спортсмен явно не ожидал. От радости даже запел на русском.

Соревнования по карате завершились. Но домой иностранные команды не торопятся. Сегодня им обещали показать Казань и рассказать о татарской и русской культурах.

Посмотреть на главные достопримечательности Казани выбрался и турок Эмре. С первого взгляда он похож на обычного туриста. И только бейдж на груди выдает, кто он на самом деле.

«Я судья на соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Я рад быть здесь. Уровень игр и атлетов очень высокий», — рассказал судья соревнований по спортивной гимнастике на Играх БРИКС Эмре Йылмаз.

Он через пару часов уже в зале состязаний. Как и все другие судьи, в строгом деловом костюме.

Состав бригады интернациональный. Помимо турка и большой группы специалистов из России, гимнастику судят представители Белоруссии, Таиланда, Монголии. Все сами в прошлом гимнасты.

«Я уже три года как не выступаю и полностью переключился на судейство. Всегда знал, что российские гимнасты очень сильны. Но наблюдать за Нагорным, Белявским вблизи — это фантастика», — рассказал судья соревнований по спортивной гимнастике на Играх БРИКС Энхтулга Алтансух.

Главный судья соревнований — россиянка Любовь Ботова. Мы встречаем ее в перерыве перед последним финалом. В руках папка с бланками для подачи протеста — ни один, кстати, не пригодился. И выясняем необычные детали.

На судейском языке совершенно особенно выглядит опорный прыжок нашего чемпиона Никиты Нагорного.

Как здесь уверяют, спортивная гимнастика — один из самых тяжелых для судейства видов спорта на играх. Потому у каждого снаряда двое оценивают сложность комбинации, еще четыре или пять экспертов — качество исполнения.

У судейской бригады самые лучшие места — прямо у спортивных снарядов и у бревна, помимо прочего, у них есть секундомеры и гонг. Они предупреждают спортсменов за 10 секунд до окончания времени на упражнение.

На то, чтобы оценить выступление, ввести данные в электронный терминал на столе, вычислить среднюю оценку — у бригады максимум полторы минуты.

«Если вдруг возникает какая-то ошибка, не совпадают оценки, ответственный по мужской/женской смене обязательно подойдет, узнает причину», — рассказала Ботова.

Соревнования по спортивной гимнастике, как и по боевым искусствам, завершены, обошлось без ошибок.

Подвели итоги и в соревнования по тяжелой атлетике, синхронном плавании. В общем медальном зачете Россия лидирует с большим отрывом. И впереди новые достижения.