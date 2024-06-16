Психология отношений: как узнать партнера по-настоящему

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

И что может рассказать об избраннике его взаимоотношения в семье и планы на жизнь?

Определить особенности характера и мировоззрения партнера можно по нескольким признакам. О них в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала семейный психолог Яна Катаева.

По словам специалиста, важно проанализировать характер взаимоотношений внутри семьи партнера. Стоит обратить внимание на то, как у них принято общаться между собой, проводят ли они вместе время, как решают конфликты и проявляют свои эмоции.

«Это очень важно понимать и лучше всего это не только расспрашивать, но и самому посмотреть, потому что, когда человек находится внутри, это одно дело, когда ты смотришь со стороны, ты видишь по-другому», — объяснила Яна Катаева.

Она также рассказала, что чем больше в опыте партнера травмирующих событий, которые развили в нем ощущение брошенности, недолюбленности, небезопасности родительской семьи, тем он сложнее как человек. Психолог призывает в таком случае оценивать степень трудности характера партнера и делать соответствующие выводы.

Также специалист отметила, что важно учитывать опыт избранника в его прошлых отношениях. Неплохо бы знать, из-за чего закончился роман и какой опыт партнер получил в нем.

Яна Катаева также рассказала, что важно узнать планы избранника. Важно учитывать, как он видит свою жизнь в дальнейшем и сходится ли это с вашими взглядами на будущее.

«Он хочет жить в большом городе, в маленьком городе, в деревне? Он хочет много времени уделять хобби и друзьям или он больше представляет себе вот такую домашнюю жизнь внутри своей семьи? Вот эти вещи очень важно, чтобы у вас хотя бы в большей степени совпадали», — объясняет эксперт.

Психолог обратила внимание, что несмотря обнаруженные сходства со своим партнером, необходимо учитывать его действия, а не слова.

«Когда мы хотим кого-то очаровать и влюбить себя, мы можем очень красиво и правильно говорить, однако делать мы можем что-то противоречащее нашим словам», — настаивает психолог.

Специалист также напомнила, что человек влюбляется на подсознательном уровне. В таком случае способность критически мыслить может отходить на второй план. Психолог призывает хотя бы стараться здраво оценивать перспективу отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать в мужчине скуфа.