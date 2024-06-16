Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: CLEMENS BILAN / ТАСС

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Канцлер ФРГ завершил свой визит вскоре после отъезда из Бюргенштока Камалы Харрис.

Канцлер Германии Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает Spiegel.

По информации издания, преждевременный отъезд Шольца связан с «внутриполитической повесткой» — в Берлине у канцлера намечены «сложные переговоры по бюджету» и «серьезные переговоры» с собственной Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в свете ее провала на выборах в Европарламент.

Ожидается, что на внеочередном заседании президиума партии будет обсуждаться будущее так называемой «светофорной коалиции», куда помимо СДПГ входят «зеленые» и свободные демократы.

Еще раньше конференцию покинула вице-президент США Камала Харрис. Как пишет New York Post, она прилетала в Швейцарию «всего на несколько часов» и планировала завершить визит сразу после ужина лидеров в субботу вечером. На саммите Харрис заменит советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Украинский саммит проходит в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции отсутствует американский лидер Джо Байден, от участия также отказались лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию конфликта в стране, на котором не исключают участие России в «определенных форматах».