Начальник оперативного управления УФСИН был одним из заложников в СИЗО

Фото, видео: © РИА Новости / Федор Ларин / Нина Зотина; 5-tv.ru

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К настоящему моменту преступников ликвидировали.

Одним из двух заложников в СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области, которых захватили обвиняемые 16 июня, был начальник оперативного управления УФСИН по региоу Александр Богма. Об этом рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с 5-tv.ru.

«Под его ведением вся оперативная деятельность, которая связана как раз с безопасностью. Почему он оказался в воскресенье в изоляторе, непонятно, возможно, у него была какая-то информация», — сказала она.

Меркачева предположила, что у Богмы была какая информация, поэтому он решил приехать на место, все проверить и удостовериться самостоятельно. Кроме того, у злоумышленников мог быть план «заманить большого руководителя».

Вторым же заложником был молодой оперативник.

Кроме того, Меркачева добавила, что в выходные и праздничные дни заключенные находятся только в своих камерах. Их не выводят ни на прогулку, ни на встречи с адвокатами, а также не этапируют в суды — все заморожено.

Что произошло в СИЗО в Ростове-на-Дону

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Сами злоумышленники назвали себя сторонниками ИГ*.

Также известно, что трое из них еще будучи на свободе планировали подрыв в КЧР. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО. В ходе проведения операции по освобождению заложников преступники были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что УФСИН публиковало репортаж о работе ростовского СИЗО, где были захвачены заложники.

* — террористическая организация, запрещенная в России