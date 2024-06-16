Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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При этом в Незалежной есть еще легитимные органы власти.

Президент России Владимир Путин не отвергает возможность проведения переговоров с Киевом, но письменно фиксировать договоренности по итогам диалога можно лишь с легитимной властью Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала.

«Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров. Там есть легитимные органы в соответствии с Конституцией страны», — сказал он.

Песков подчеркнул, что президент* Украины Владимир Зеленский — не тот человек, с которым можно фиксировать письменно договоренности, потому что она не будет являться легитимной.

Кроме того, в случае же проведения диалога с Киевом по новой мирной инициативе Путина Москве нужно будет выработать систему гарантий выполнения итоговых договоренностей.

«Это гарантии в области безопасности и гарантии по всем другим вопросам. Очень сложно выработать эту систему гарантий, с тем чтобы обеспечить выполнение договоренностей», — отметил Песков.

На встрече с руководством МИД РФ 14 июня Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленскому посоветовали задуматься о предложении Путина. При этом в Кремле напомнили: когда глава киевского режима вступал в свою должность, то обещал спасти Украину.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.