В Adidas начали расследование из-за взяток на миллионы евро

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Старших сотрудников китайского филиала фирмы обвиняют в превышении своих полномочий.

Немецкая компания по производству обуви и одежды Adidas начала расследование из-за обнародованной информации о многомиллионном взяточничестве в китайском филиале фирмы. Об этом сообщило издание Financial Times.

Оказывается, в сети появилось анонимное письмо работников китайского филиала. Они утверждают, что старшие по должности сотрудники пользовались своим положением, получая «миллионы наличными от поставщиков» или недвижимость и другие физические объекты. Также они использовали в личных целях маркетингый бюджет компании на сумму 250 миллионов евро в год. При переводе на российские рубли получается около двух миллиардов рублей.

На данный момент известно, что ни один из указанных в письме людей не был отправлен в принудительный отпуск на время расследования. Объяснялось это отсутствием веских доказательств у авторов анонимного письма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Германии начался следующий этап судебных разбирательств между брендами Adidas и Nike.