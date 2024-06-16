Фото: Reuters / MICHAEL BUHOLZER

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Когда глава киевского режима вступал в свою должность, то обещал спасти Украину. Собирается ли он сдержать свое слово?

Президенту* Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении лидера России Владимира Путина, ведь для Киева ситуация на поле боя становится все хуже. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала.

Пресс-секретарь главы РФ напомнил, что Зеленский пришел к власти на Украине с намерением установить мир в стране, спасти ее. При этом он заявлял, что не держится за свою должность и «готов на все ради своей Родины».

«Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше она для украинцев будет ухудшаться. Наверное, политик, который интересы Родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением (Путина. — Прим. ред.). Посмотрим, что будет», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что каждый раз, когда Путин делает подобные предложения и предпринимаются попытки к выходу на политико-дипломатическое русло, имеют место быть определенные условия, которые для Украины ухудшаются.

Кроме того, Москва считает переговоры с Киевом возможными, но их итог должна утвердить легитимная власть Украины, к которой Зеленский не относится.

Мирная инициатива Путина

На встрече с руководством МИД РФ 14 июня Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Верховная рада не пойдет наперекор Зеленскому по предложениям Путина. Депутаты Незалежной уже давно не представляют интересы украинцев.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.