День отца: как оригинально поздравить и что подарить

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Как порадовать главу семейства и провести праздник вместе?

Один из самых популярных праздников, когда мы привыкли поздравлять мужчин, — это День защитника Отечества. Однако есть еще возможность объединиться в стремлении порадовать сильную половину населения. Международный День отца, который отмечается в этом году 16 июня, может стать поводом напомнить главе семейства о том, как вы его цените и любите. Когда это праздник появился и как его провести — читайте в материале 5-tv.ru.

Предыстория

Инициатива устроить торжество в честь отцов зародилась еще 1909 году, она приписывается американке Соноре Луизе Смарт. Ее отец, Вильям Джексон Смарт, являлся ключевой фигурой в семейной жизни, воспитывая в одиночку шестерых детей после потери супруги. Он всегда был преданным и внимательным отцом. Сонора предложила городским властям учредить особый день, где можно было бы отметить заслуги отцов. Идея нашла такую широкую поддержку, в итоге празднование Дня отца распространилось по всему миру, превратившись в традицию, которую теперь отмечают не только в США. Так, по всему миру его отмечают каждое третье летнее воскресенье.

В России

В России есть и своя дата, когда можно порадовать отцов. Инициативу сделать его государственным праздником выдвинула организация «Союз отцов». Президент страны Владимир Путин подписал указ 4 октября 2021 года, устанавливающий, что День отца в России отмечается в третье воскресенье октября. В 2024 году это будет 20 октября.

Как отпраздновать

Одна из самых ценных вещей, которая будет важна родителям вне зависимости от возраста, — это внимание детей. Его можно проявить по-разному, потому что все зависит от интересов, стиля общения в семье и устоявшихся в ней традиций.

Летом одним из самых беспроигрышных вариантов — это поездка за город, рыбалка или дачный отдых на природе. Если это трудно реализовать из-за графика или других условий, то можно устроить семейный ужин дома или наведаться в гости к родителям.

Если порадовать отца личным присутствием не получается, то можно подобрать материальный подарок. Например, порадовать его абонементом на несколько сеансов в баню, а если он любитель активного отдыха — приобрести сертификат на участие в походе или марафоне.

Беспроигрышным вариантом всегда будет набор новых инструментов, удобный костюм и другие полезные в быту предметы.

Сегодня по всему миру дети поздравляют своих отцов и выражают им искреннюю благодарность за заботу, любовь и участие в их воспитании. В детских садах и школах проводятся конкурсы рисунков, на которых дети изображают своих отцов. Малыши изготавливают подарки для своих пап, а взрослые дети приезжают поздравить их даже из других городов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории и традиции Дня защиты детей в России.