ВС РФ освободили населенный пункт Загорное
новость
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Российские силы заняли на этом участке фронта более выгодные рубежи.
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, российские силы заняли на этом участке фронта более выгодные рубежи.
Кроме того, ВСУ на этом направлении потеряли до 135 боевиков, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и британскую гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ планомерно продвигаются на авдеевском направлении.