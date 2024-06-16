ВС РФ освободили населенный пункт Загорное

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Российские силы заняли на этом участке фронта более выгодные рубежи.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, российские силы заняли на этом участке фронта более выгодные рубежи.

Кроме того, ВСУ на этом направлении потеряли до 135 боевиков, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и британскую гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ планомерно продвигаются на авдеевском направлении.