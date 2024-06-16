Фото: Reuters / Urs Flueeler

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Политики хором прокричали нацистскую фразу во время общей фотографии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выкрикнул в ходе саммита по Украине в Швейцарии бандеровский лозунг, его примеру также последовали главы нескольких делегаций на конференции. Этот момент попал в прямой эфир со встречи, часть которого была размещена на YouTube-канале Firstpost.

Участники конференции выстроились в несколько рядов для общей фотографии. В какой-то момент Трюдо, который встал недалеко от президента* Украины Владимира Зеленского, выкрикнул фразу «Слава Украине»**. Затем несколько других политиков, в том числе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, ответили «героям слава»**.

Украинский саммит проходит в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции не было американского лидера Джо Байдена, от участия также отказались лидеры некоторых стран — в их числе Китай, Камбоджа и Бразилия. Политологи рассуждают о бессмысленности мероприятия, ссылаясь на отсутствие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ранее 5-tv.ru писал, что саммит по Украине в Швейцарии является судилищем над Россией. Сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил проходящую конференцию.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

** — лозунг внесен Минюстом России в перечень нацистских