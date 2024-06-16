Солист Мариинского театра пострадал в ДТП на самокате

Солист Мариинского театра Черенцов пострадал в ДТП на самокате

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; Сайт Мариинского театра mariinsky.ru; 5-tv.ru

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Что известно о самочувствии артиста?

В Санкт-Петербурге солист Мариинского театра Григорий Черенцов получил травму, врезавшись на электросамокате в автомобиль. Подробностями случившегося артист поделился в беседе с 5-tv.ru.

«Все стандартно. Человек не посмотрел в зеркало боковое, открыл дверь, я получил травму», — рассказывает Григорий.

Медики, прибывшие на место ДТП, диагностировали у музыканта сильные ушибы и перелом ребер. Пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили домашнее лечение.

Григорий Черенцов является солистом Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, а также победителем многочисленных международных конкурсов. Артист исполнял заглавные партии в операх «Евгений Онегин», «История Кая и Герды» и «Франческа да Римини».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трасса М-4 «Дон», соединяющая Москву и Новороссийск, была перекрыта в направлении столицы после массового ДТП.