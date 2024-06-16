Будет двойной праздник? Александр Малинин готовится к свадьбам своих двойняшек

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Торжество будет не только масштабным, но и дорогим.

Народный артист России Александр Малинин готовится к свадьбам своих 23-летних двойняшек — Устиньи и Фрола. Об этом певец рассказал в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

Наследница Малинина уже вовсю посещает свадебные солоны, выбирая себе платье. В 2023 году ее жених Зак сделал ей предложение. Вслед за ней и Фрол выбрал себе избранницу, которой вручил кольцо. Возможно, свадьба будет двойной, как и подарок от отца.

По словам Устиньи, отец и жених дарят ей все, что она пожелает, поэтому свадьба будет по-настоящему роскошной.

Малинин признается, что своим детям ни в чем не отказывается и балует их. По большей части это связано с детством артиста. Его родители воспитывали в строгости и сурово наказывали за малейший проступок. Поэтому он никогда не повышал голос на дочь и сына.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российский певец Григорий Лепс привел молодую спутницу на музыкальную премию.