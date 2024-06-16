Способна убить за два дня: что известно о новой бактерии из Японии

Ученый Кикучи: стрептококковая инфекция из Японии может убить за два дня

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

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Какие прогнозы делают ученые?

Японские медики забили тревогу: после снятия карантинных мер, введенных из-за коронавируса, в стране резко возросло число заболеваний стрептококковой инфекцией. Кроме того, уровень смертности от нее является необычайно высоким. Об этом сообщает The Japan Times.

«При нынешних темпах распространения болезни число случаев заболевания в Японии может достичь 2,5 тысячи к концу года, а уровень смертности составит 30%», — отмечает профессор Токийского медицинского университета Кен Кикучи.

По словам ученых, данный вид бактерий поражает почти все органы и вызывает сильный отек конечностей, в отличие от обычной ангины. Также наблюдается лихорадка и проблемы с дыханием.

«Большинство летальных исходов наступило очень быстро. Пациент замечает отек стопы утром, к полудню он распространяется до колена, и пациент может умереть в течение 48 часов», — говорится в публикации.

К началу июня в Японии было зафиксировано 977 случаев заболевания стрептококком, что превысило общее количество случаев за весь 2023 год, резюмировали сотрудники Национального института инфекционных заболеваний страны.

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