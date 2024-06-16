«Хочу от тебя детей»: Дмитрий Билан назвал имя своей известной воздыхательницы

Дмитрий Билан заявил, что Лолита Милявская хочет от него детей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец предложил ей «замутить» прямо со сцены музыкальной премии.

Певец Дима Билан заявил о том, что Лолита Милявская уже давно мечтает родить от него детей. Об этом знаменитость рассказал со сцены музыкальной премии.

«Лолита кричала: „Дима, хочу от тебя детей!“. Я запомнил это на всю жизнь, так что давай замутим», — сказал он.

Певица подтвердила слова коллеги и отметила, что предложение до сих пор актуально. По словам Милявской, у пары получились бы «очень талантливые» дети.

Зрители буквально застыли в замешательстве. Неожиданное признание вызвало множество вопросов. Некоторые считают, что это была всего лишь шутка. Однако о том, какие взаимоотношения между звездами на самом деле, можно только догадываться.

К слову, на премии Дмитрий Билан удостоился награды в номинации «Лучший исполнитель» и выступил на сцене с ярким номером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита надела украшение за миллион долларов на музыкальную премию.