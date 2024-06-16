В Екатеринбурге 10 человек отравились йодно-борным соединением в теплице
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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В каком состоянии оказались пострадавшие?
В Екатеринбурге десять человек отправились йодно-борным соединением в тепличном хозяйстве в поселке Садовом. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.
«Десять человек пострадали от токсического воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве в поселке Садовый», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за помощью к медикам обратились пять человек, у одной женщины диагностировано ингаляционное отравление легкой степени тяжести. Другие пострадавшие от помощи отказались, их состояние отметили как удовлетворительное.
При этом в компании АО «Тепличное», где произошел инцидент, заявили 5-tv.ru, что амбулаторная помощь понадобилась одному человеку.
«О причинах ухудшения ее самочувствия можно будет с уверенностью говорить только после проведения медицинских анализов», — уточнили там.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в реанимацию московской инфекционной больницы попали десять человек в возрасте от 18 до 46 лет с ботулизмом, который поражает нервную систему. По предварительной информации, число пострадавших может вырасти.