УФСИН публиковало репортаж о работе ростовского СИЗО, где были захвачены заложники

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Как оценили работу следственного изолятора до случившегося ЧП?

Несколько дней назад УФСИН по Ростовской области опубликовало 10 июня репортаж о работе СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где этим утром произошел захват заложников. Его работу называли одной из самых эффективных среди остальных СИЗО.

«Служба охраны в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечалось, что за охраняемым объектом введется круглосуточное наблюдение, используются различные системы видеонаблюдения и инженерно-технические средства охраны.

Однако после событий, которые произошли утром 16 июня, СИЗО-1, вероятно, ждет серьезная проверка.

Что произошло в СИЗО в Ростове-на-Дону

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Сами злоумышленники назвали себя сторонниками ИГ*.

Также известно, что трое из них еще будучи на свободе планировали подрыв в КЧР. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО. В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников преступники были ликвидированы. На месте продолжают работать правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что злоумышленники, которые взяли в заложники сотрудников УИС в СИЗО-1, долго готовились к захвату.

* — террористическая организация, запрещенная в России