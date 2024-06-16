Выстрелы слышны в районе СИЗО в Ростове, где захвачены его сотрудники

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

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Что происходит на месте ЧП?

Выстрелы слышны в районе СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где были захвачены сотрудники, передает корреспондент 5-tv.ru.

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. На месте работают правоохранительные органы. Злоумышленники назвали себя сторонниками ИГ*.

Также известно, что трое из них еще будучи на свободе планировали подрыв в КЧР. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

* — террористическая организация, запрещенная в России