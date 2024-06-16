Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска нанесли поражение армии Украины, ликвидировав боевиков и военную технику противника.

Подразделения группировки войск «Днепр» огнем артиллерии не допустили перегруппировку украинских войск. Об этом сообщил начальник ее пресс-центра Роман Кодрян.

«На каховском направлении обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадится на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА», — сказал он.

Российские войска нанесли поражение нацгвардии Украины в районах сел Высшетарасовка и Добрая Надия. В частности, армия РФ ликвидировала до 75 боевиков, а также уничтожила три авто, пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и M270 MLRS, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ планомерно продвигаются на авдеевском направлении. Противник сопротивляется из последних сил в попытке сдержать натиск наших подразделений.