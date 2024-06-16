«Везде полиция стоит»: жительница Ростова-на-Дону об обстановке у СИЗО

Очевидица рассказала об обстановке у ростовского СИЗО, где захватили заложников

Фото, видео: 5-tv.ru

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В настоящее время правоохранители ведут переговоры с захватчиками.

Полиция окружила территорию СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области, где обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников. Об обстановке на месте рассказала очевидица, жительница Ростова-на-Дону Вера Владимировна в беседе с 5-tv.ru.

«У меня окна вот туда выходят, вот мои два окна — второе и третье. Когда выглянула, смотрю — везде эти стоят машины, полиция стоит. Даже не знаю, что и думать», — поделилась женщина.

Сначала Вера Владимировна подумала, что там проходят какие-то съемки. Однако позже она узнала о захвате заложников.

Утром 16 июня в Ростовской области обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Ведутся переговоры по их освобождению. На месте работают начальник регионального главка ФСИН, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.

Позднее 5-tv.ru сообщил источник, что трое из захвативших заложников в СИЗО планировали подрыв в КЧР. Злоумышленниками являются Шамиль А., Тамерлан Г. и Азамат Ц. Их целью было здание Верховного суда республики, но российские силовики предотвратили теракт. Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

Также известно, что захватчики называют себя сторонниками ИГ* («Исламское государство»*).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит на месте захвата заложников в ростовском СИЗО. В настоящее время проход и проезд для всех гражданских закрыт.

* — террористическая организация, запрещенная в России