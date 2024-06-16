У берегов Териберки спасли кита, запутавшегося в сетях

Фото, видео: Telegram / Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова / radionovasg; 5-tv.ru

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За вызволением животного следила вся страна.

Спасателям удалось вызволить горбатого кита Станислава, который запутался в рыболовных сетях у берегов Териберки в Мурманской области. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем официальном Telegram-канале, поделившись соответствующими кадрами.

«После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток, спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно», — написала она в посте.

Светлана Радионова также поблагодарила спасателей, общественных деятелей и ученых, которые оказали содействие в освобождении животного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что застрявший в сетях в Териберке кит оказался детенышем. Животное не могло открыть рот, а на коже были видны шрамы. Заметили его туристы 5 июня, однако после кит скрылся, из-за чего пришлось патрулировать акваторию залива.