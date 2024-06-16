«Это будет наша реальность»: Катя Лель дала прогноз на ближайшие семь лет

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Певица уверена, что человечество ждет знакомство с инопланетянами. А что еще?

Певица Катя Лель уверена, что в течение семи лет людям предстоит контактировать с неземной цивилизацией. Об этом она поделилась в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

По словам артистки, пришельцы выбрали именно ее, потому что она дала на это согласие еще в прошлой своей жизни.

«Мы увидим, как будут мужчины других цивилизаций контактировать с земными женщинами, так же как и их женщины будут контактировать с нашими мужчинами. Это будет наша реальность в течение семи лет», — рассказала она.

Певица заявила, что это позволит изменить тело человека, чтобы оно не старело и не болело. И все люди будут всегда выглядеть на 35 лет. Также такой союз позволит создать новое поколение уникальных детей.

«Мы не одни в домике»: Катя Лель призвала дружить с инопланетянами

Кроме того, Катя Лель уверена, что Россия при таком союзе будет находиться в самом выгодном положении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Катя Лель считает, что настоящие мужчины должны завоевывать своих возлюбленных и быть решительным.