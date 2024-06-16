Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ в ДНР

Фото: Из открытых источников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Журналист планировал сделать репортаж под Угледаром.

Военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб при атаке дронов Вооруженных сил Украины в ДНР. Об этом сообщает издание, в котором работал журналист.

«Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж», — говорится в сообщении.

По словам издания, информацию о гибели журналиста подтвердили его коллеги и оперативные службы.

Это уже не первый случай гибели российских журналистов в зоне СВО. Недавно стало известно о смерти оператора НТВ Валерия Кожина. Другой военкор Алексей Ивлиев остался жив, но был серьезно ранен и остался без одной руки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области. В числе пострадавших оказался сотрудник федерального телеканала «Россия 24».