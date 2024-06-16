Трое из захвативших заложников в СИЗО в Ростовской области планировали подрыв в КЧР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Захватившие заложников были приговорены к 18 годам лишения свободы.

Трое человек из захвативших заложников в СИЗО-1 главного управления ФСИН по Ростовской области и назвавших себя сторонниками ИГ* («Исламское государство»*) ранее планировали подрыв здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Как отметил наш собеседник, сотрудникам Федеральной службы безопасности России удалось предотвратить теракт. По данным ведомства, Шамиль А., Тамерлан Г. и Азамат Ц. приобрели все необходимые компоненты для изготовления бомбы, а также купили огнестрельное оружие, автомат и два пистолета Макарова.

Преступников приговорили к 18 годам лишения свободы.

В настоящее время силовики ведут переговоры со злоумышленниками, пытаются убедить их сдаться и не причинять вреда заложникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области назвали себя сторонниками ИГ*.

* — террористическая организация, запрещенная в России.