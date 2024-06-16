«Я готова рожать еще»: Юлия Ковальчук хочет стать мамой в третий раз

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Сейчас у певицы две дочери — Амелия и Алисия.

Певица Юлия Ковальчук заявила, что готова в третий раз стать мамой. У артистки уже есть две дочери. Об этом она рассказала в одном шоу на YouTube-канале.

«Я готова рожать еще и еще, это лучшее время в моей жизни. Уверена, что все происходит тогда, когда должно», — поделилась Юлия Ковальчук в интервью.

По ее словам, беременности у нее проходили легко и просто, а с родами также не возникло проблем. Она призналась, что ей даже нравится такое положение.

Певице бы хотелось, чтобы третьим ребенком стал сын, она считает, что мужу было бы тоже с ним интересно.

Кроме того, она отметила, как отнеслась старшая дочь к рождению младшей и как мягко донести до ребенка, что в семье планируется пополнее. Певица подчеркнула, что это в этот момент родителям необходимо не обделять первого ребенка вниманием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Юлия Ковальчук рассказала, как ее старшая дочь Амелия предсказала день рождения младшей Алисии.